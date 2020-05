Agente testa positivo para Covid-19 em Cruzeiro do Sul; agora são 22 casos

Outro operador da segurança pública é mais um caso confirmado de Covid-19 em Cruzeiro do Sul. Trata-se de um agente socioeducativo. Agora são 22 infectados.

O presidente do Instituto Socioeducativo (ISE), Rogério Silva, explicou que o agente fez a teste nesta segunda-feira, 4. As 12 pessoas que estiveram com ele nos plantões foram afastadas das funções e 2 fizeram exames que negativaram. Os outros 10 farão testes rápidos na sexta feira, quando uma remessa do exame será trazida pra Cruzeiro por uma profissional de saúde do ISE.

O estado de saúde do agente, que está no Hospital do Juruá é estável. O ISE não informou sobre contato do agente com os menores internos.

Segundo o diretor, o ISE elabora um plano de ação para atender unidades no interior em caso de baixa nos quadros fixos . “Temos 13 profissionais preparados para substituições se necessário”.

Pela manhã o comando da Polícia Militar confirmou o caso de um cabo que testou positivo pra doença. Agora são dois operadores de segurança com a doença em Cruzeiro do Sul.

Os dois casos ainda não constam no boletim da Sesacre.