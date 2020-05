Xapuri monitora 90 pessoas, mas não registra novos casos de Covid-19 há 3 dias

Os resultados divulgados pelo laboratório Charles Mérieux nesta segunda-feira, 4, trouxeram um certo alívio para a Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri, que na semana passada saiu da condição de não possuir nenhum caso de coronavírus para acumular 11 confirmações em um espaço de apenas 5 dias.

De acordo com o último Boletim Sesacre, o município segue com 9 casos confirmados, sendo que o município considera mais dois casos que foram detectados em Xapuri, mas notificados em Rio Branco em razão de os pacientes que testaram positivo serem residentes na capital acreana, totalizando 11 pessoas infectadas.

Uma outra divergência entre os boletins do município e do estado é quanto aos pacientes que tiveram alta – casos positivos que não apresentam mais sintomas e cumpriram o isolamento, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). A Sesacre considera 6 e o município apenas 3.

De acordo com o subsecretário de saúde de Xapuri, Daniel Lima, essa diferença ocorre porque 3 dos pacientes que já cumpriram o prazo médico de isolamento residem com outros que ainda não cumpriram a quarentena, por isso também devem permanecer em isolamento até que os demais também sejam liberados.

Os dois boletins divergem ainda quanto aos casos em análise. No Boletim Sesacre não contam análises em aberto e no Boletim Municipal constam 4. A diferença se explica porque as coletas foram feitas nesta segunda-feira e não houve tempo hábil para que elas fossem inseridas na atualização do dia. Deverão constar no boletim desta terça-feira, 5.

Apesar da leve sensação de alívio causada pelo fato de não haver surgido novos casos nos últimos três dias, o estado de atenção no município é alto, pois nada menos que 90 pessoas seguem sendo monitoradas pelas equipes de saúde – estão inseridas nessa situação os casos positivos que ainda não tiveram alta, pessoas que tiveram contato com os casos positivos e que foram isoladas por apresentar quadros gripais.