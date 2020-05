Xapuri manterá barreira sanitária após cogitar retirada de equipes

Depois de considerar a possibilidade de retirar suas equipes da barreira sanitária instalada nas imediações do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Entroncamento da BR-317 com a Estrada da Borracha (AC-485), a prefeitura de Xapuri, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, voltou atrás e resolveu manter a sua estrutura no local, segundo informou o secretário Wágner Menezes na tarde desta segunda-feira, 4.

A implantação da barreira sanitária do Entroncamento e deu por meio de parceria entre os quatro municípios da regional do Alto Acre, com o apoio das forças de segurança pública composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Mesmo informal, acordo foi resultado de uma reunião realizada entre os envolvidos, no dia 16 de abril, no centro cultural Sebastião Dantas, em Brasiléia.

Assim, a prefeitura de Xapuri moveu a sua barreira, localizada na entrada da cidade, para a BR-317, e lá as equipes de saúde dos 4 municípios têm se revezado em turnos, desde então. A possibilidade de uma nova remoção da barreira sanitária do município se deu depois da confirmação dos primeiros casos do novo coronavírus na cidade. Alguns membros da equipe da saúde passaram a considerar que o controle teria uma eficiência maior se fosse feito logo na chegada à cidade.

Como a maior dificuldade para o trabalho de controle na barreira sanitária é a falta de policiamento, uma vez que muitos motoristas simplesmente não respeitam os agentes municipais, a Secretaria de Saúde repensou a medida. Mesmo com a ausência de policiamento no Entroncamento em algumas horas do período de 24 horas de funcionamento da barreira, esse suporte é mais deficiente na entrada de Xapuri.

Até a última atualização do boletim municipal sobre a Covid-19, as equipes de saúde de Xapuri monitoravam 114 casos suspeitos, sendo que desses, 44 apresentavam sintomas de gripe. 36 casos haviam sido notificados à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), dos quais 24 tinham sido descartados. 11 foram confirmados como positivos e 1 ainda se encontrava em análise.