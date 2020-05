Tendas com cadeiras podem organizar filas e reduzir ameaça da Covid-19 em Rio Branco

Um vereador propôs nesta segunda-feira (4) a instalação de tendas para ajudara as pessoas que formam filas para receber o Auxílio Emergencial.

Um amigo de São Paulo encaminhou ao vereador um vídeo em que agentes de saúde da cidade Tupã, organizam cadeiras para as pessoas ficarem sentadas em distanciamento adequado para se evitar o contágio do coronavírus. As cadeiras seriam colocadas sob uma grande tenda.

“Apresentei essa ideia para a prefeita Socorro Neri e se depender de nós não vai demorar para acontecer”, disse o vereador. “É um absurdo e temos de achar uma solução”, completou o edil em entrevista à Rádio Aldeia FM.

Na manhã desta segunda-feira o problema das filas era o mesmo nas agências da Caixa em Rio Branco. Centenas de pessoas se aglomeram sem os devidos cuidado em busca do auxílio emergencial.

(Aldeia FM)