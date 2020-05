Tarauacá e Cruzeiro do Sul já reconhecem transmissão comunitária do coronavírus

Após a confirmação dos dois primeiros casos positivos de Covid-19 no município de Tarauacá, e de 20 casos positivos da doença em Cruzeiro do Sul, as secretarias municipais de Saúde de ambas as cidades emitiram comunicado nesta segunda-feira, 4, declarando que as duas prefeitura já reconhecem a situação de transmissão comunitária do novo coronavírus tanto em Tarauacá quanto em Cruzeiro do Sul.

Segundo o prefeito Ilderlei Cordeiro, 9 casos foram confirmados nas últimas 24 horas, sendo 8 por meio de testes rápidos e 1 emitido por laboratório de Rio Branco. “Muitas dessas pessoas não estavam em isolamento social”, disse a saúde municipal.

A partir desta terça-feira, 5, as Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Cohab, Alumínio, Miritizal, Aeroporto Velho e 25 de Agosto em Cruzeiro do Sul, atenderão exclusivamente pacientes com síndrome gripal e suspeita de coronavírus. “Os demais casos devem buscar outras unidades. E quem usava essas UBSs que procurem outras para tratar de doenças que não seja Covid”, esclareceu o prefeito.

Uma grande preocupação do prefeito Ilderlei é com a quantidade de pessoas que continuam chegando à cidade. Só nesse domingo, 3, de acordo com ele, foram 79 pessoas, sendo que 25 vieram de outros estados. Os que chegam têm os dados anotados na barreira sanitária da Vila Lagoinha para monitoramento.

A prefeita de Tarauacá garante que adotou todas as medidas possíveis para evitar que o vírus chegasse à cidade, mas que agora as recomendações de higiene devem ser seguidas à risca. “Diante de uma pandemia e logo transmissão comunitária, todos somos suspeitos. A vigilância epidemiológica está mapeando e monitorando os casos diariamente”, disse.

“Esse tipo de transmissão ocorre quando não é mais possível saber a origem da infecção por ter se alastrado aleatoriamente”, informou a prefeita Marilete Vitorino. Com isso, a prefeitura pediu que a população siga as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) na tentativa de coibir a proliferação do vírus na cidade.

O poder público municipal de Tarauacá ressalta à população que em casos de sintomas leves (febre, cansaço, tose seca, diarreia, cefaleia, dor de garganta), o morador deve procurar a unidade referência no atendimento da Covid-19, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisca da Costa Cabral (Doquita). Já em caso de sintomas graves, o (febre, dificuldade para respirar), o morador deve procurar o Hospital Geral de Tarauacá.