Sena Madureira avança mais uma etapa para construção de armazém da Cageacre

A prefeitura de Sena Madureira avançou mais uma etapa essa semana para a construção do novo prédio galpão da Companhia de Armazéns Gerais e Entreposto do Acre (Cageacre), que está sendo elaborado por meio da parceria entre município e governo do Acre. Houve uma vistoria técnica e levantamento tipográficos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural.

Em seguida, deram início aos serviços de terraplanagem para começar a execução do novo prédio galpão. De acordo com o secretário Milton Pinheiro, o terreno mede aproximadamente 3.8 hectares e fica localizado num ponto estratégico para os produtores rurais da cidade, na estrada Xiburema, no quilômetro 03 no Polo Agroflorestal Elias Moreira.

“Além dos preparativos para dar o pontapé inicial da construção, anteriormente, foi realizado também serviço de gradagem e arado em um espaço demarcado do terreno para o plantio de 12000 covas de mandioca, 08 quilos de milhos, mamão e outras variedades de legumes todo o território em breve será a utilizado para alguma serventia”, explica Pinheiro, gestor da secretaria de Desenvolvimento Rural.

Para o prefeito Mazinho Serafim (MDB), “a construção do novo galpão visa beneficiar centenas de produtores e será de grande importância, essencial para processo administrativo. É mais um sonho do homem do campo que será concretizado”, garantiu.

Serafim destaca o emprenho do governo do Estado, por meio de Gladson Cameli, para que a construção do novo prédio se torne realidade e comece a beneficiar todos os produtores rurais da cidade. O novo armazém será amplo e equipado com novas máquinas secadoras de grãos. Um espaço ideal para estocagem de produtos.

O armazém que existia antes foi desativado para que a gestão pudesse usar o espaço para construir uma nova escola aos moradores. Mazinho doou um terreno para que o governo pudesse ajudar a construir esse novo armazém.

A capacidade do novo local será de cerca de 2,5 toneladas, espaço adequado onde serão armazenados a produção familiar local , como arroz, milho, hortifrútis, etc. Além disso, o novo armazém terá equipamentos totalmente novos para ajudar aos produtores a garantir a qualidade dos produtos até a comercialização aos consumidores.