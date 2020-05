Sem ter onde colocar mais pacientes com coronavírus, PS desocupa 3º andar para atendimento exclusivo para pandemia

A situação do coronavírus no Acre se agrava a cada dia e o temor é que se a curva de contaminação não diminuir o sistema de saúde do Acre entre em colapso, como acontece no Amazonas, que é hoje o estado que mais preocupado no Brasil.

Prova do temor das autoridades de saúde, foi o anúncio interno neste domingo, 3, de que o terceiro andar do pronto-socorro de Rio Branco será transformado em atendimento exclusivo para pacientes com coronavírus.

Atualmente, a taxa de ocupação de todos os leitos, entre UTIs e leitos normais destinados aos pacientes com coronavírus, é de 93%. A situação é extremamente preocupante. De acordo com depoimento de médicos que o ac24horas teve acesso se chegarem dois pacientes precisando de entubação, não há como atendê-los.

Com a UPA lotada, com pacientes entubados, quarto andar com 5 pacientes entubados e outros 15 internados com possibilidade de desenvolver quadro de insuficiência respiratória, CEC Covid e UTI do Pronto-Socorro também lotadas, a saúde acreana decidiu desocupar o terceiro andar da unidade de saúde para atendimento exclusivo de pacientes com coronavírus.

Ocorre que era terceiro que já está sendo desocupado é que estavam pacientes de ortopedia e também onde funcionava a Unidade de Dor Torácica, que é a enfermaria de pacientes cardiológicos, onde são tratados pacientes com problemas cardíacos.

Para ser possível o aumento na capacidade de atendimento da saúde aos pacientes com coronavírus, os pacientes do terceiro andar estão sendo remanejados para outros setores e os médicos cardiologistas vão trabalhar em sistema de sobreaviso.