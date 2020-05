Procon: todas as agências bancarias serão fiscalizadas contra aglomerações no Acre

O diretor do Procon do Acre, Diego Rodrigues, disse nesta segunda-feira (4) que todas as agências bancárias da capital serão fiscalizadas. “Já existe um procedimento instaurado pela Promotoria de Defesa do Consumidor para que os demais sejam fiscalizados pelo Procon”, explicou Diego.

“Estamos somente aguardando a requisição da Promotoria para darmos início a ação de fiscalização nos demais bancos. Afinal, todos precisam cumprir as regras do decreto estadual, e mais que isso, resguardar a vida e a saúde dos consumidores”, concluiu.

O deputado Roberto Duarte é um dos que pediram ação do Ministério Público para organizar as filas nos bancos e acabar com aglomerações.