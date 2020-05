Procon notifica agências da Caixa Econômica por aglomeração

Em virtude do aumento expressivo dos casos de coronavírus em Rio Branco, o governo do estado começa a adotar medidas mais severas para diminuir as aglomerações e o visível descumprimento das medidas de isolamento social, medidas mais enérgicas começam a ser tomadas.

Nesta segunda-feira, 4, as agências da Caixa Econômica Federal receberam visitas além dos clientes que todos os dias já lotam os bancos. Era a fiscalização do Procon/AC que começou a notificar as agências por causa da aglomeração diária, motivada pelo recebimento do auxílio emergencial do governo federal.

As principais reclamações dos próprios clientes é que o banco não tem adotado as práticas de higienização e distanciamento entre as pessoas, como determina o decreto que estabelece o funcionamento de setores e atividades consideradas essenciais.

De acordo com a notificação, a Caixa tem 24 horas para resolver as pendências, sob pena de multa em caso de descumprimento.