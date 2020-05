Polícia age rápido, frustra assalto e prende criminosos que faziam família de refém

Uma ação rápida do Policiais Militares da CDP evitou um roubo em uma residência, resultou na apreensão de dois adolescentes e de um simulacro na noite desta segunda-feira (4), na região do bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que três homens haviam invadido uma residência e estaria fazendo uma família de refém. A guarnição se deslocou até o local e fez um cerco. Dois dos criminosos foram rendidos e os policiais se deparam com os membros da família amarrados e uma idosa presa em um quarto. O terceiro criminoso que estava fazendo uma outra vítima, em uma outra residência, ao perceber ao presença dos policiais conseguiu fugir correndo.

Diante dos fatos a dupla foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.