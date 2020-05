Não é a casa da Noca!

Questões políticas partidárias e disputas eleitorais à parte, mas o governo do estado e as prefeituras têm o árduo dever de cuidar da vida das pessoas em tempos de pandemia. Decretos são os meios legais de estabelecerem as regras de distanciamento social para evitar o agravamento da situação como estamos vendo. Pessoas do nosso convívio em sociedade, amadas pelas famílias e respeitadas pelos amigos estão morrendo. Decreto é para ser obedecido por todos. Ninguém, absolutamente ninguém (gostando ou não) está acima da lei. A lei visa o bem de todos, o bem comum. “A lei é boa”, já dizia o Apóstolo São Paulo. Só não é para desobedientes, malfeitores, transgressores. A lei é coercitiva. Não depende apenas da minha vontade de querer obedecer ou não. Foi assim que o constituinte originário, o povo, decidiu quando escolheu pelo voto livre e democrático os seus legítimos representantes para arquitetarem uma Constituição. Pois, então, obedeçamos! Se cada um fizer o que bem entende vira bagunça, anarquia, casa da mãe Joana, casa da Noca!

“É melhor obedecer do que sacrificar”. (Samuel, o profeta). Traduzindo para o popular: “Quem não ouve conselho, ouve coitado”.

. O presidente Jair Bolsonaro (sem parido) é para ser derrotado no voto em 2022, impeachment é golpe!

. Estão flertando com o abismo!

. Por enquanto os “fascistas” batem em repórteres, atacam jornais e xingam parlamentares, juízes e ministros, depois piora, e muito!

. Diziam que o PT que poderia transformar o Brasil em uma ditadura como “a la Venezuela”; pois exatamente os que são contrários ao PT é que querem uma ditadura como a de Cuba, só que de “direita”.

. Vá entender um troço desses!!

. No frigir dos ovos tudo é a mesma m*!

. No Brasil são três crises ao mesmo tempo:

. Crise sanitária por conta da Covid-19, crise econômica e crise política!

. A fábrica está a todo vapor!

. “Se as pessoas não ficam dentro de casa, vão ficar dentro de carro em um culto”, Maria Rosa vai chegando e tascando o pau.

. É no pátio da igreja, mulher…

. “De lá vão para outros cantos, menos para casa”!

. Você viu? O novo ministro da Justiça é pastor…

. “Não quer dizer nada, pode ser pastor, padre até papa; tem que ser ministro da Justiça, ter competência para exercer o cargo”.

. Ele tem, Maria Rosa!

. “É cedo pra falar”!

. Tá azeda hoje, hein!

. Lá no Calafate tem algum caso de coronavírus?

. “Pelo que sei, são dez. A culpa não é do governo, mas das pessoas que não obedecem às ordens do isolamento”.

. Tem prefeito querendo desistir de reeleição; a tromba d’água que vem pela frente depois da Covid-19 acaba com qualquer carreira política.

. Em tempos de crise quem está fora do poder leva vantagem porque só tem que reclamar, apontar falhas e prometer mudança.

. Queremos mudança!

. Gritava o povo ensandecido!

. Solta Barrabás! Crucifica-o!

. Bom dia!