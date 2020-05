Mais de 240 novos policiais militares são distribuídos em oito batalhões do Acre

Somam ao efetivo da corporação da Polícia Militar do Acre (PMAC) 244 novos soldados que integrarão unidades de todo o Estado. Eles passaram pelo Curso de Formação de Soldados (CFSD) da PMAC e tiveram sua promoção publicada com efeito retroativo ao início do mês de abril. Agora, os recém-formados policiais militares passam a integrar definitivamente o quadro de praças da PM e serão distribuídos entre os oito batalhões da capital e do interior do Estado, conforme a necessidade de cada unidade operacional.

Após mais de nove meses de curso, os alunos receberam as mais diversas instruções teóricas e práticas, como legislações gerais e específicas de Direito, manuseio de armamento e técnicas de abordagem, além de estágio supervisionado em diferentes modalidades de policiamento.

Para o secretário de Segurança, coronel Paulo Cézar dos Santos, a utilização dos novos policiais nesse momento é extremamente importante, pois as forças estaduais estão sobrecarregadas com as atividades tradicionais e também no combate aos impactos do coronavírus. “Esses policiais garantirão o fôlego necessário para que a Polícia Militar possa continuar realizando as atividades ordinárias e extraordinárias. É um passo muito importante para garantir aquilo que o cidadão acreano tanto necessita: ter paz, harmonia e segurança”, diz.

Fonte: Agência de Notícias do Acre