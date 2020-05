Fila de exames em investigação diminui 38% em cinco dias no Acre

Em cinco dias, o número de exames de Covid-19 aguardando confirmação no Laboratório Charles Mérieux caiu de 657, na quinta-feira passada (30 de abril) para 406, neste domingo (3).

A queda é apontada pela massificação de exames no laboratório, que dobrou sua capacidade de análise na última semana de abril. Nesse período, a produção era de 48 exames ao dia mas atualmente são mais de 100 exames.

Na quinta passada, os 655 exames representavam 21,6% do total analisado; no dia seguinte eram 510 exames, que perfaziam 16% do total. No sábado (2) eram 406, ou 12,10% dos exames.

No total, a redução foi 38% na soma dos cinco dias.

O último boletim da Secretaria de Estado de Saúde diz que no momento são 3.362 casos notificados, com 2.298 descartados. O número de mortos saltou de 22 para 25 em 24 horas.