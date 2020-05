Homem não aceita fim de relacionamento e põe fogo em casa com ex-mulher dentro

Uma casa de madeira ficou totalmente destruída pelo fogo após ser incendiada na noite deste domingo (3) na rua João Amâncio, na travessa Frei Thiago, no bairro Boa Vista, região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

De acordo com informações de moradores, a casa foi incendiada por um ex-presidiário que tentou reatar o casamento. Pela manhã deste domingo (3), o criminoso foi até a residência na tentativa de voltar o relacionamento com sua ex-esposa e após receber um resposta negativa, ele foi embora. Não conformado com o fim do casamento, no início da noite o ex-presidiário voltou ao local com um frasco de combustível e ateou fogo na casa, em seguida, fugiu do local.

Quando a ex-companheira percebeu o incêndio, rapidamente saiu da residência sem poder retirar nada do interior da casa.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e ao chegar ao local, a casa já estava totalmente consumida pelas chamas. O fogo foi apagado impedindo que se alastrasse às residências próximas.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia técnica.Uma equipe da Energisa compareceu ao local e desligou os cabos de energia da residência.

A Polícia Militar não conseguiu prender o ex-presidiário. O caso será investigado pela Polícia Civil.