Em plena quarentena, acreana constrói piscina no quintal de casa

A servidora pública municipal, Siwandressa Cibelle dos Santos, 30 anos, conhecida por “Cibelle” afastada de seu trabalho em decorrência de ser uma das integrantes do grupo de risco do novo Covid-19, decidiu usar o tempo em que esteve de quarentena para colocar a mão na pá e na enxada. Não entendeu? O ac24horas te explica.

Cibelle moradora do Polo Benfica, relatou que começou a construir no quintal de casa a própria piscina, após um pedreiro colocar um preço bem acima do que poderia pagar.

“Ele sugeriu que era 100,00 a cada 60 centímetro quadrado, mas eu não tinha pra pagar e nem iria, pois não era nada profissional. E tudo que eu começo eu vou até o fim, foquei nela e fui. No meio do caminho pensei em desistir mil vezes, fiz muitos calos nas mãos, peguei insolação e queimaduras na pele. Mas aí eu pensava na recompensa, em me refrescar do calor sem precisar sair de casa”, contou.

A servidora conta que para começar a cavar demorou cerca de três dias, e disse que por conta das chuvas teve que muitas vezes interromper para esperar a terra secar.

“O mais difícil foi tirar o barro de dentro dela e espalhar no terreno, foi o serviço mais pesado e também foi bom, pois meu terreno é muito desnivelado. Ontem, eu cheguei nos finalmente da obra”,afirmou.

Cibele conta que a piscina tem um pouco mais de 5 metros por 2,30 de largura e 1 metro de profundidade.

Por fim, Cibele afirma que essa será uma história da qual terá muito orgulho de lembrar no futuro.

“Eu gostei muito de tê- la feito, principalmente por que ocupei minha mente na quarentena. Eu não tava conseguindo me concentrar nos livros da faculdades e nem em outros assuntos da casa, não tenho wifi pra assistir vídeo aula e nem as lives dos artistas, então manteve minha mente e corpo bem ocupados e que agora eu sinto bem mais relaxados, inclusive, sobre a preocupação do Covid-19. Será uma bela história pra lembrar no futuro, que eu, mulher e com as minhas limitações fiz uma piscina em casa durante a quarentena”, encerrou.