Doze cidades já têm contaminação pelo coronavírus no Acre

Doze cidades acreanas já têm pessoas contaminadas pela Covid-19 nesse início de maio. A informação saiu no balanço divulgado pela secretaria estadual de Saúde (Sesacre) nesse domingo (3). Após registrar 105 casos da doença em 24 horas, o estado agora possui 658 pessoas infectadas pelo vírus. Rio Branco é a cidade com maior número de contaminados: 567.

Plácido de Castro e Acrelândia são a segunda e a terceira cidade com maior número de contaminados: 41 e 15, respectivamente. Ainda tem Xapuri e Cruzeiro do Sul com o mesmo número de casos: 9. Senador Guiomard tem, até agora, 6 pessoas infectadas.

Mâncio Lima contabiliza 3 casos, enquanto que Tarauacá, Porto Acre e Bujari têm 2 casos em cada município. Feijó e Assis Brasil possuem apenas 1 caso confirmado.

No estado, até o momento, são 3.362 casos notificados, tendo sido 2.298 casos descartados. Outros 406 seguem aguardando resultado de exame laboratorial. O número de mortos também saltou de 22 para 25 nesse domingo.