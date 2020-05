Acrelândia decide seguir Estado e prorroga isolamento social no município

O prefeito Ederaldo Caetano anunciou nesta segunda-feira (4) que acompanhará o decreto do governo do Estado que prorrogou o isolamento social até o dia 17 de maio. A informação é do portal Acrelândia News.

O prefeito reuniu-se com o promotor justiça Júlio César de Medeiros, secretário de saúde Sebastião Rita de Carvalho e assessoria jurídica do município para tomar a decisão.

Caetano acreditava que já nesta semana as coisas poderiam começar voltar ao normal gradativamente, mas em virtude do aumento de casos em Plácido de Castro, Distrito de Califórnia e Extrema em Rondônia além na capital, houve a necessidade de acompanhar o estado no decreto e acatar a recomendação do Ministério Público.