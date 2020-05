Acre tem 75 novos casos de coronavírus nesta segunda e chega a 733 contaminados

O Acre chegou aos 733 casos confirmados de Covid-19 nesta segunda-feira (4). Conforme balanço parcial divulgado pela secretaria estadual de Saúde, foram 75 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Sendo assim, o número de contaminados subiu de 658 para 733. O número de mortos também saltou de 25 para 28.

O município de Sena Madureira registrou dois primeiros casos da doença na cidade. Sobre as três novas mortes, tratam-se de R. N. C. era moradora de Acrelândia que foi transferida da unidade mista da cidade para o Pronto-Socorro de Rio Branco, apresentando falta de ar, sendo transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), vindo a óbito no dia 28 de abril. A paciente tinha comorbidades como sequela de Acidente Vascular Cerebral e Hipertensão Arterial Sistêmica.

A segunda vítima, F. F. M., deu entrada na UPA do Segundo Distrito no dia 28 de abril, e veio a óbito no dia 3 de maio, no Pronto-Socorro de Rio Branco. Já o paciente A. H. S., deu entrada na unidade no dia 20 de abril e morreu nesta segunda-feira, 4, também no PS.

Um novo boletim completo sobre os números oficiais da pandemia de Covid-19 deve ser divulgado na tarde de hoje.