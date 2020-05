Traficante é preso com a arma de fogo e cocaína no bairro Canaã

Mais uma ação do Policiais Militares do Tático do 2° Batalhão resultou na prisão de um jovem de 18 anos e na apreensão de drogas e uma arma de fogo na noite deste sábado (2) na rua Fortaleza, no Bairro Canaã, no segundo do segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a guarnição estava fazendo um ronda de rotina pela região quando recebeu uma denúncia anônima que um homem em uma residência vendendo droga. Os policiais se deslocaram até o local e encontram o jovem na frente da casa, o traficante ao avistar a aproximação dos policiais ainda tentou fugir do local correndo e se desfazendo do entorpecente, mas foi abordado. Em posse do criminoso estava um revólver calibre 38 com 15 munições intactas e 20 trouxinhas de cocaina.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão, e o traficante foi encaminhado juntamente com a arma e a droga à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O jovem responderá pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.