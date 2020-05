Sobe para 10 o número de pacientes internados na UTI por conta do coronavírus

Ao menos trinta e quatro pessoas estão internadas neste domingo, 3, em unidades de saúde do Acre por conta do novo coronavírus. Só nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de unidades referência no atendimento de Covid-19, são 10 pacientes ocupando os leitos no estado. Nove leitos de UTI do pronto-socorro de Rio Branco estão preenchidos, restando somente um para pacientes graves. Entretanto, a secretaria estadual de Saúde (Sesacre) garante que, se preciso do, ainda há mais máquinas de suporte para atender pacientes graves.

Em Cruzeiro do Sul, apenas um paciente está ocupando leito de UTI. No Hospital Regional do Juruá, ainda sobram quatro destes leitos disponíveis para atendimento do coronavírus. Outras 24 pessoas estão internadas em enfermarias em unidades do estado.

Ainda aumentou para 422 a quantidade de pessoas acometidas pelo vírus, mas que estão fazendo o tratamento casa por não apresentarem sintomas graves da doença.

O número de mortos também saltou de 22 para 25 neste domingo. As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

O Acre superou o recorde de casos confirmados de infecção por coronavírus em 24 horas. No balanço deste domingo, foram 105 novos casos da doença constatados, saltando de 553 para 658. Em dois dias, seis pessoas morreram no estado por complicações da doença, em sua maioria idosos.