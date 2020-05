Representante comercial de 55 anos morre no Pronto-Socorro em decorrência do Covid-19

O novo Coronavírus (Covid-19) fez mais uma vítima neste domingo, 03. Trata-se do representante comercial da Distribuidora Minas, Francisco Ferreira de Menezes, 55 anos mais conhecido como “Medericks Menezes”.

Ele deixou uma esposa, três filhos e uma neta. Segundo informações repassadas pela família ao ac24horas, Medericks Menezes, faleceu no Pronto Socorro de Rio Branco (HUERB).

A filha Diana Menezes ao ac24horas, contou que seu pai deu entrada na última terça-feira, 28. Ela revelou que Menezes tinha Hepatite C e era diabético e que dias antes de ele dar entrada com Covid-19 foi descoberto que ele tinha um câncer.

“A gente não conseguiu fazer os exames para saber se o câncer que ele tinha era maligno ou benigno. Meu pai entrou no PS e ficou internado e logo depois passou dois dias no oxigênio e decidiram por entubar. Ele não chegou a ser colocado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O caso dele era grave devido uma infecção que ele tinha no pulmão e uma pneumonia muito forte”, contou.