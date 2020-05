No Acre, mais de 330 pessoas estão em tratamento domiciliar de Covid-19

O último balanço do avanço do coronavírus no Acre divulgado neste sábado, dia 2 de maio, aponta que ao menos 335 pessoas acometidas pela Covid-19 estão fazendo tratamento domiciliar, mantendo o isolamento social. Esses pacientes são os que apresentam sintomas mais leves da doença ou pouco sintoma, sem necessidade de internação hospitalar.

Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) contabilizou oficialmente 66 novos casos da doença em todo o estado, elevando o número de contaminados de 487 para 553.

Até agora, são 30 pessoas infectadas que ocupam leitos nos hospitais com atendimento para pacientes do coronavírus. Destas, oito estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 22 em enfermarias comuns, adaptadas para casos de Covid-19.

Já são 3.204 casos notificados no estado, tendo sido 2.138 casos descartados. Outros 510 seguem aguardando resultado de exame laboratorial.

O número de mortos também saltou de 19 para 22, neste sábado com a confirmação de 3 óbitos. As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Sesacre.