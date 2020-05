Mais dois idosos morrem vítima de Covid-19 no Acre; total de óbitos sobe para 24

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou neste domingo, 3, a morte de mais duas pessoas contaminadas por Covid-19 no estado. As vítimas são os aposentados J. S. S., de 79 anos, e F. P. M., de 94 anos, elevando o total de óbitos de 22 para 24.

J. S., morador de Plácido de Castro, havia dado entrada na enfermaria semi-intensiva do Pronto-Socorro de Rio Branco, no dia 27 de abril, e faleceu na madrugada deste domingo, 3, na UTI Covid-19 da unidade. Não há ainda informações se doenças pré-existentes agravaram o seu estado de saúde.

A segunda vítima, F. P. M., deu entrada no dia 29 de abril na Prontoclínica, tendo morrido na tarde deste sábado, 2. F. tinha problemas de hipertensão, cardíacos e histórico de tabagismo na maior parte da sua vida.

As informações são do Departamento de Vigilância em Saúde, da Sesacre. A Sesacre divulga boletim completo sobre os números oficiais da pandemia de Covid-19, logo mais à tarde.