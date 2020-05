Governador e vereador trocam farpas por causa de decreto que suspende atividades

O vereador João Marcos Luz (DB) usou o Facebook para criticar o governador Gladson Cameli (Progressistas) pela decisão de prorrogar por mais treze dias as medidas do Decreto nº 5.496, de 20 de março de 2020, que suspende temporariamente determinadas atividades e serviços no estado com o objetivo de diminuir aglomeração de pessoas e frear a contaminação da Covid-19.

Atualmente, o Acre registra 653 casos confirmados e 24 óbitos em decorrência do Covid-19.

Segundo Luz, o decreto de Gladson trata-se de um “decreto autoritário do governo do Acre, que fechou somente os comércios pequenos, é uma bomba relógio”.

Logo depois do publicação, Luz foi alvo de críticas da própria população rio-branquense, e até pelo próprio governador Gladson Cameli (PP). “Você deveria para de politicagem e se colocar no lugar das vítimas”, rebateu Cameli.