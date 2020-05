Frente fria derruba temperatura no Acre nos próximos dias

O portal ClimaTempo prevê que nos próximos dias uma grande e forte frente fria avançará sobre o Brasil nos primeiros dias de maio e deve chegar aos estados de Rondônia, Acre e até no sul do Amazonas até o Dia das Mães, próximo domingo.

Essa frente frita deve estabelecer as menores temperaturas deste ano no Brasil, com novos prováveis recordes de frio nas capitais do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Cuiabá, Rio Branco e Belo Horizonte.