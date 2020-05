Em triagem, Iapen identifica mais três presos com suspeita de Covid-19 em Rio Branco

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) realizou nesse sábado, 2, atendimentos e orientações no Complexo Penitenciário de Rio Branco e na Unidade Penitenciária do Quinari, em Senador Guiomard. Foi realizada uma triagem de presos com possíveis sintomas de Covid-19. Na capital acreana, onde cerca de 250 reeducandos dos pavilhões O, P, R e H foram identificados, mais três detentos com suspeita de infecção pelo coronavírus.

“Eles foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito para atendimento e serão direcionados ao pavilhão Q, onde cumprirão o período de quarentena sob os cuidados dos profissionais de saúde”, afirmou a gerente de saúde Ingrid Suárez ao portal do governo, Agência de Notícias do Acre.

As orientações e os atendimentos também foram direcionados para os servidores operacionais e administrativos. As equipes garantem que orientaram todos os pavilhões. Em Senador Guiomard, onde 35 presos foram atendidos, equipes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária fiscalizaram o local que vai abrigar os possíveis casos suspeitos da doença na unidade.