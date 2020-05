Em Plácido de Castro, profissional de saúde morre em decorrência da Covid-19

O coronavírus fez mais uma vítima no Acre. Trata-se da estudante do curso de Especialização em Saúde, da Universidade Federal do Acre, Jeize Marçal, 54 anos, que faleceu neste sábado, (02) em decorrência do vírus.

Jeize morava em Plácido de Castro e atuava no sistema de saúde pública do município. Segundo informações repassadas ao ac24horas, Jeize prestou serviços em boa parte na Diretoria de Vigilância do Sanitária do município.

Em nota, a Ufac lamentou e prestou condolências aos familiares.

“A Universidade Federal do Acre (Ufac) comunica com pesar o falecimento da aluna do curso de especialização em Saúde Pública, Jeize Marçal, de 54 anos, nesse sábado, 2, vítima de contaminação com Covid-19. Jeize morava e trabalhava na saúde municipal do município de Plácido de Castro. A Ufac presta suas condolências aos familiares e roga que tenham conforto neste momento de dor”, informou em Nota.

A colega de trabalho de Jeize Marçal, Priscila Saraiva, afirmou no Facebook que a Saúde de Plácido de Castro perde um grande quadro.

“A saúde de Plácido de Castro não será a mesma! Que perda sofremos! Mas aprendemos muito com você deixou um legado de alegria, garra, e muita criatividade, obrigada pelo tempo que estivemos juntas! Vá em paz amiga!”, afirmou