Domingo será nublado com pancadas de chuvas e trovoadas à tarde no Acre

Para este domingo (3) o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que crescerá o fluxo de umidade sobre o Acre aumentando as condições de instabilidade sobre o Estado ao longo do dia.

A previsão é de um dia de sol entre muitas nuvens no oeste do Estado, com predomínio de céu nublado. Entre a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite.

Na capital e demais regiões do Estado o sol ainda predomina na maior parte do dia, com céu variando de parcialmente nublado a nublado, mas entre a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas.

A temperatura cairá de modo acentuado nos próximos dias e começará ser sentida nas vésperas do Dia das Mães em grande do Sul e parte do Centro-Oeste. Mas será no fim de semana do Dia das Mães, 9 e 10 de maio, que o ar gelado vai se espalhar de vez pelo centro-sul do país derrubando a temperatura em São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, e chegando também a Cuiabá, aos estados de Rondônia, Acre e até no sul do Amazonas.