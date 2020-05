Balanço da Sesacre confirma mais uma morte por coronavírus no Acre; agora são 25

O balanço divulgado pela secretaria estadual de saúde do Acre (Sesacre) trouxe a 25ª morte em decorrência da infecção por coronavírus no estado. O boletim não detalha sobre as condições em que estava o paciente, nem a qual município pertencia.

Conforme a Sesacre, são oficialmente 105 novos casos de infecção pelo novo coronavírus no estado nas últimas 24 horas. O número de contaminados subiu de 553 para 658.

No estado, até o momento, são 3.362 casos notificados, tendo sido 2.298 casos descartados. Outros 406 seguem aguardando resultado de exame laboratorial.