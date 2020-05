Após 24 horas, pai e filha morrem após infecção do coronavírus no Acre

O senhor aposentado J. S. S., de 79 anos, é uma das duas vítimas fatais registradas no Acre e confirmadas neste domingo, 3, pela secretaria estadual de Saúde (Seascre). Ele era pai da servidora pública Jeize Marçal dos Santos, de 56 anos, que também morreu por complicações da doença nesse sábado (2).

Ambos moravam no município de Plácido de Castro, uma das cidades mais afetadas pelo coronavaírus no estado. Jeize atuava na área da saúde e ficou internada no Pronto-Socorro da capital acreana por mais de 15 dias.

Por meio das redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte repentina de pai e filha. “Hoje amanhecemos mais tristes com a notícia do falecimento do Senhor João Sabino, pai da Jeize Marçal, que infelizmente também faleceu. Que o nosso bom e grandioso Deus dê consolo a todos os amigos e familiares”, escreveu uma conhecida.

Até agora, o total de óbitos por conta do vírus é de 24 em todo o Acre. O idoso J. S. havia dado entrada na enfermaria semi-intensiva do Pronto-Socorro no dia 27 de abril, e faleceu na madrugada de hoje. Não há ainda informações se doenças pré-existentes agravaram o seu estado de saúde.

Conforme último balanço divulgado, já são 553 casos confirmados da doença. 3.204 casos foram notificados no estado, tendo sido 2.138 casos descartados. Outros 510 seguem aguardando resultado de exame laboratorial.