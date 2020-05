Aluna da Ufac é a única mulher a representar o Brasil em modalidade pan-americana de Games

Ana Luísa da Silva Vila Nova, de 20 anos, foi uma das três atletas selecionadas para representar o Brasil na categoria futebol eletrônico, no Fisu América Games, primeira competição pan-americana voltada exclusivamente para o esporte universitário. A jovem é aluna do curso de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac).

O evento começa no dia 6 de maio e, por conta da pandemia do novo coronavírus, só terá modalidades on-line. Ana Luísa é a atual campeã de futebol eletrônico dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs). Por isso conquistou a vaga para representar o país, sendo também a única mulher na delegação brasileira na modalidade de futebol eletrônico.

Ele também concorreu, em 2019, ao prêmio Craque da Galera, promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário. O evento é organizado pela Federação Internacional do Esporte Universitário (Fisu, na sigla em francês).