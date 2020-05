Mulher de 52 anos é o 2º caso de Covid-19 confirmado no município de Tarauacá

A prefeitura de Tarauacá confirmou no início da noite desse sábado, 2, o segundo caso positivo de Covid-19 no município. A constatação ocorreu pouco depois da descoberta do primeiro caso da doença na cidade.

A novo infectada é uma mulher de 52 anos que testava em Rio Branco quando começou a sentir os sintomas da doença. Ela procurou a UPA do Segundo Distrito da capital, onde realizou o teste, que presentou resultado positivo neste sábado.

A mulher chegou nesse dia 2 de maio a Tarauacá em seu carro com outras pessoas da família. Ela ainda não sabia que estava infectada. Equipes da secretaria municipal de saúde ligaram informando do resultado e a paciente já está isolada, bem como seus familiares.

A prefeitura reforça que a contar da do dia em que a mulher sentiu os primeiros sintomas, dia 12 de abril até esse dia 2 de maio, já fazem 22 dias, logo ela não está mais no período de transmissão do vírus.