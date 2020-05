MPF e MPE, braços fortes da lei!

O governo do Estado criou um portal de transparências para que a população e os órgãos de controle e fiscalização acompanhem os gastos com os recursos oriundos da União para o enfrentamento a Covid-19.

A pergunta é: Por que as prefeituras não fazem o mesmo? A maioria de alcaides e vereadores está mais preocupada com a reeleição (ou alongar os mandatos) do que em prestar contas com a sociedade. Nesse contexto, espera-se que o MPF, MPE, Polícia Federal e Polícia Civil ajam como braços fortes da lei em defesa do erário e do povo.

Essa semana mesmo uma médica disse que, “se ao longo dos anos tanto dinheiro público não tivesse sido desviado teríamos UTI’s sobrando em hospitais da capital e em cada município do interior, as pessoas não estariam morrendo, famílias não estariam sofrendo”. Segundo essa médica, há uma cultura de corrupção entranhada nas instituições públicas, órgãos públicos e, principalmente, nas prefeituras. Verdadeiros propinodutos.

É uma lástima porque todo mundo fala, sabe, comenta, mas os órgãos de fiscalização, controle e a justiça são os últimos a saberem. São lentos, pesados. O povo sempre é ciente antes, mas é completamente desprotegido. Lesado, enganado, surrupiado. O coronavírus é refresco no estrago que a corrupção está fazendo em algumas prefeituras. Quando o povo diz que o boi é malhado, ao menos uma pinta ele tem.

“Riqueza combina com muitas igrejas e muitos membros, mas não combina com a pessoa de Jesus Cristo, com o seu ensino e sua doutrina contida nos quatro evangelhos. O Cristianismo vivido hoje é o do Velho Testamento”. (Caio Fábio)

. Se tem uma coisa que o presidente Bolsonaro acertou foi em tirar o ex-juiz Sérgio Moro de perto dele.

. Como juiz, Moro cometeu ilegalidades no processo da Lava Jato, muito embora tenho feito um bom trabalho no combate a corrupção.

. Porém, grampeou ilegalmente a presidente da república, Dilma Rousseff, divulgando também ilegalmente as gravações.

. Na época todo mundo aplaudiu, gostou; é hora de comer o angu com caroço e tudo.

. Agora, para refrescar, grampeou e printou o presidente dos pés à cabeça; até os pensamentos e a alma do Bolsonaro estão grampeados.

. Moro depõe hoje na PF.

. Pesquisas apontam Moro com mais de 60% de intenções de votos para presidente da república em 2022.

. Como alguém pode dar crédito as palavras do Roberto Jefferson, um dos maiores ícones da corrupção no país???

. A Covid-19 está se alastrando em Rio Branco e no interior…

. Os médicos alertaram que a cobra ia fumar, a jiripoca piar e a porca torcer o rabo!

. O deputado Luís Gonzaga (PSDB) não para de trabalhar um só dia, quem o acompanha nas redes sociais fica impressionado com sua disposição em atender as comunidades.

. Já o presidente da Assembleia, deputado Nicolau Junior (Progressista), está conduzindo as sessões muito bem; a Aleac está em parceria com o governo no combate ao coronavírus.

. Era exatamente o que o presidente Jair Messias Bolsonaro deveria fazer, mas não faz!

. Ontem foi o dia do trabalho, hoje é o da preguiça!

. Bom dia!