Mais duas mortes por Covid-19 são confirmadas e total chega a 22 no Acre

Além do homem de 41 anos que faleceu na madrugada desta sábado após testar positivo para Covid-19, a secretaria estadual de saúde do Acre (Sesacre) também confirma a morte de uma servidora pública de Plácido de Castro de 56 anos e um autônomo de 65 anos. Com três mortes a mais, o total de óbitos ocorridos em decorrência do novo coronavírvus no estado chega a 22.

Luciano Lima, de 41 anos, estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco desde o dia 23 de abril. A servidora pública da área da saúde, Jeize Marçal dos Santos, de 56 anos, estava internada também no mesmo hospital desde o dia 18 de abril.

O autônomo de 65 anos estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) desde o dia 29 de abril e morreu nesse dia 30 de abril.

A Sesacre prepara um boletim que deve informar sobre as mortes ainda neste sábado. Agora, o número de mortes pela doença chega a 22 no Acre. O estado ainda aguarda o resultado do exame feito no detento José Raimundo Rodrigues Nunes, de 51 anos, que morreu com suspeita da doença na noite dessa sexta-feira (1º).

Conforme o último boletim da saúde, o Acre tem 487 casos confirmados de Covid-19.