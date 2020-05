Descaso com isolamento triplica atendimento na UPA do 2º Distrito por causa do coronavírus

As autoridades de saúde estão seriamente preocupadas: triplicou, na última semana de abril, o atendimento a suspeitos de ter o coronavírus na UPA do 2º Distrito de Rio Branco.

Sem números para informar, o Governo do Acre diz a unidade vem recebendo cada vez mais pacientes, efeito do descumprimento do isolamento social com reflexo direto na fila de espera para a coleta de amostras para o teste. A UPA do 2º Distrito é a referência para atendimento ao coronavírus na capital.

“Na noite desta sexta-feira, dia 1º, alguns pacientes chegaram a reclamar nas redes sociais de que o atendimento naquele momento havia estagnado e que não tinha médico de plantão. Não sabiam eles, contudo, que neste mesmo instante, quatro médicos tratavam de salvar a vida de três pacientes em estado grave na unidade, implantando tubos de respiração mecânica para que não viessem a morrer”, relata, em justificativa, a Agência de Notícias do Acre.

Há um fator de comemoração: a UPA do Segundo Distrito, também conhecida por UPA Via Verde, desde que se tornou referência para os casos de Covid-19, ainda não registrou nenhuma contaminação de seus profissionais, e esse feito é resultado do zelo pela segurança dos trabalhadores e seus pacientes.