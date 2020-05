Coronavírus faz mais uma vítima fatal no Acre; número de mortes sobe para 20

Um homem de 41 anos que teve teste de Covid-19 positivo em Rio Branco morreu na manhã deste sábado, dia 2, enquanto estava internado do Pronto-Socorro da capital acreana. A vítima, Luciano Lima, é a vigésima morte por infecção do novo coronavírus ocorrida no estado.

Amigos e familiares publicaram muitas mensagens após a confirmação da morte do homem, que já atuou como militante político. O ex-deputado estadual Heitor Junior foi um dos que compartilhou sobre a morte da vítima. “Infelizmente, perdemos mais um amigo para o Coronavírus”, escreveu.

Uma amiga de Luciano comentou: “Sem palavras. As pessoas não têm noção da gravidade de tudo isso. Além de perder um ente querido, você não pode nem se despedir dele”.

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) ainda não confirmou o caso e deve emitir um novo boletim neste sábado com informações sobre a morte. A família de Luciano afirma que após ser diagnosticado com doença sofreu complicações e não resistiu.