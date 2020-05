Desabastecimento: bairros de Rio Branco só tem água por carro-pipa

Governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) está desde a quinta-feira passada, 30/4, realizando ação emergencial para abastecer localidades onde o sistema não consegue fazer chegar a água em Rio Branco.

Durante todo o dia, sete caminhões-pipa percorreram as ruas de Rio Branco para levar água às famílias do conjunto Rui Lino III, bairro Panorama, Ramal São João e Cidade do Povo. Presídios também são abastecidos.

O Depasa diz que o sistema atual alcança 90% das localidades de Rio Branco. Os primeiro plano diretor de abastecimento de água mostrava que o primeiro distrito de Rio Branco correspondia a 85% do município, e o segundo distrito, 15%. Hoje, a proporção é praticamente 50%. (Agência de Notícias do Acre)