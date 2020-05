Queimada pode ser agravante do coronavírus no Acre e preocupa autoridades

Depois da prefeitura, o governo decidiu endurecer contra o fumaceiro das queimadas no Estado do Acre. Há indicativos e estudos que apontam para intensificação do desmate e dos incêndios florestais no verão de 2020.

Levando em conta a pandemia do novo coronavírus, que é uma síndrome respiratória, o governador decidiu criar um comitê de crimes ambientais para coibir as queimadas, as quais podem agravar sensivelmente a condição de saúde de crianças, idosos e pacientes com problemas respiratórios.

Os crimes ambientais serão tratados de forma rigorosa. “Estamos numa luta constante para combater o coronavírus e é importante a colaboração de todos. Temos que combater com rigor as queimadas, pois elas podem agravar os problemas respiratórios”, confirma o governador.

O comitê age como força-tarefa envolvendo vários órgãos do Governo do Estado com coordenação da Secretaria de Meio Ambiente.