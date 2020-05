Polícia interrompe festa do CV e conduz mais de 30 pessoas para a delegacia

Uma festa promovida por uma organização criminosa, na região do Morro do Macaco Molhado, regada a bebida e droga, foi interrompida pela Polícia Militar de Sena Madureira, por volta das 23 horas desta quinta-feira (30). No cerco policial, mais de 30 pessoas entre mulheres e homens, menores de idade e presidiários do regime semiaberto receberam voz de prisão.

De acordo com a PM, membros da facção CV haviam preparado a festa. No local houve apreensão de bebidas, entorpecente, além de menores de idade. Todos foram conduzidos a delegacia.

“Fechamos o cerco e abordamos a casa e ninguém conseguiu fugir”, disse um policial.

Dentre os crimes cometidos pelos envolvidos estão: tráfico de drogas, organização criminosa, corrupção de menores, quebra de condicional, além de descumprimento de Decreto Municipal que proíbe qualquer tipo de festa com aglomeração em ambiente público ou privado.