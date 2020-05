Pacientes de Xapuri ganham ônibus para buscar tratamento fora do domicílio

Em pleno momento de tensão por conta das informações sobre a chegada do novo coronavírus no município, os cerca de 120 pacientes de Xapuri que precisam se deslocar a Rio Branco toda semana para realizar consultas médicas e outros procedimentos médicos ganharam uma boa notícia. A partir de agora, o percurso será feito em um ônibus especialmente equipado para esse fim.

A unidade móvel, que custou R$ 300 mil, foi adquirida com recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde, por meio de emenda parlamentar do ex-deputado federal Moisés Diniz, àquela época pelo PCdoB, quando esteve na Câmara Federal substituindo o titular Sibá Machado (PT) por um ano e sete meses, entre agosto de 2016 e abril de 2018.

O veículo, que tem 22 poltronas, ar condicionado, kit multimídia e mecanismo de acessibilidade para cadeirantes, vai atender os usuários do chamado “TFD Municipal”, programa da prefeitura que oferece o transporte para as pessoas que necessitam fazer tratamento fora do município. Oito dos pacientes atendidos semanalmente são doentes renais crônicos, que fazem hemodiálise na capital acreana.

Até a aquisição do ônibus, esses pacientes eram transportados em uma van alugada pela prefeitura e em carros da Secretaria Municipal de Saúde. Para o prefeito do município, Ubiracy Vasconcelos, a aquisição vai garantir mais conforto e segurança aos usuários. “Um dos nossos compromissos é prestar serviços que melhorem a qualidade de vida da população, principalmente das pessoas mais carentes”, destacou o gestor.