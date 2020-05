Jorge Viana é exposto em perfil que denuncia quem ignora quarentena

Morando atualmente em Brasília, o ex-senador do Acre Jorge Viana teve uma fotografia repostada nesta sexta-feira, dia 1º, num perfil de Instagram de Rio Branco que expõe moradores que ignoram o decreto de isolamento social e saem de casa sem necessidade, com risco contaminação do novo coronavírus. Viana fez uma publicação de sua primeira caminhada ao ar livre após ser curado da Covid-19.

O político percorreu 5 quilômetros e disse: “estou absolutamente dentro das regras daqui [Brasília]”. Na postagem, o perfil escreveu: “sabemos que o exercício físico é fundamental para a saúde, mas o que será das ruas se todos pensarem como o senhor?”.

Ao ac24horas, Viana afirmou que não desrespeitou nenhuma regra do estado o qual está vivendo. “Não vou me posicionar porque temos que estar juntos nessa hora para vencer as dificuldades. Estou cumprindo as regras de Brasília, mantendo o isolamento e fazendo tudo conforme as regras estabelecidas aqui, inclusive usando máscara, que não estão exigindo por aqui”, conta.

O Distrito Federal, até meados de abril, estava entre os lugares onde pandemia estava com “certo controle”. A estratégia do isolamento social e Brasília teve efeito positivo para o quadro de relativo controle da pandemia na capital federal até então.

O governador Ibaneis Rocha até assinou decreto que permitia a retomada de uma série de atividades na economia, como venda de eletrodomésticos e móveis, atividades do Sistema S, setores como construção civil e concessionárias de veículos. No entanto, o aumento da movimentação de pessoas e veículos preocupa os profissionais de saúde da cidade.