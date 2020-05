Incêndio de grande proporção atinge comércio próximo do PS

Um incêndio de grandes proporções atingiu um comércio que fica localizado na esquina da Avenida Getúlio Vargas com rua Cel. Alexandrino (Mercado do Bosque), em Rio Branco.

Segundo informações, o incêndio começou por volta das 4h da manhã desta sexta-feira (01).

O momento do incêndio foi registrado por profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares, seguranças e pacientes do Novo Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com informações, várias viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMAC) e Policiais Militares (PMAC) estiveram no local para conter as chamas, realizar resfriamento nos comércios atingidos, e impedir que o fogo espalhar-se para outros prédios, inclusive, residenciais.

Com informações Ecos da Notícias