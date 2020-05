Ifac dá continuidade a ações contra Covid-19 e doa sabão biodegradável em Sena

Servidores e estudantes do Instituto Federal do Acre (Ifac) em todo o estado continuam trabalhando em projetos e ações voltados para a prevenção e o combate ao novo coronavírus (Covid-19). Em Xapuri, os esforços da instituição envolvem a produção de álcool em gel, sabão líquido e máscaras de TNT, cuja produção tem ocorrido desde os primeiros momentos da pandemia no Acre.

Numa ação mais recente, o campus do município de Sena Madureira realizou nessa semana a entrega de mais de 1,6 mil unidades de sabão biodegradável para a Secretaria de Saúde do município. O produto, que foi confeccionado em barra e em pó, será redistribuído para a comunidade local.

De acordo com o coordenador do projeto de extensão do campus de Sena Madureira, professor Marcelo Ramon da Silva Nunes, a confecção do sabão foi possível graças a doações de recursos financeiros, que subsidiaram a compra de produtos químicos e equipamentos, como também de óleos reutilizáveis e embalagens.

As doações possibilitaram a compra de soda cáustica, amaciantes e dois tanquinhos de lavar roupa já usados. Foram esses equipamentos que nos auxiliaram durante a produção do sabão. Recebemos também diversos litros de óleo de fritura, que foram doados por bares e restaurantes de Rio Branco e Sena Madureira. Com o material em mãos, demos início à produção e em uma semana já tínhamos finalizado a produção”, explicou o docente.

Ainda de acordo com Marcelo Ramon, além do projeto ajudar as comunidades de Sena Madureira na prevenção contra o novo coronavírus, também auxiliou na prevenção ambiental, visto que o óleo de fritura utilizado durante a produção do sabão, em algum momento precisaria ser descartado pelos estabelecimentos e, possivelmente, atingiria o meio ambiente.

“Ao pegar esse óleo e o transformar em sabão biodegradável, conseguimos fazer com que os prejuízos sejam infinitamente menores se comparados ao óleo em contato direto com o meio ambiente”.

Com sabão produzido e embalado, os representantes do projeto entraram em contato com a Secretaria de Saúde de Sena Madureira para efetivar a doação. O material foi entregue para o secretário e vice-prefeito Gilberto Lira.

Além de Marcelo Ramon, também integraram o projeto o professor Elton Maciel Pacífico, os técnicos administrativos Tharisson da Cunha Silva, Ângela da Silva Mendonça, Marciele Marrane Dalman, Ruan de Souza Carvalho, e o estudante Kauã Galvão de Macedo.

Com informações do Portal do Ifac.