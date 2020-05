Iapen confirma morte de presidiário com suspeita de coronavírus no Pronto-Socorro

Na noite desta sexta-feira, 1 de maio, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) confirmou a morte de um apenado, 51 anos, com suspeita do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo o Iapen, o apenado era da Unidade Prisional do Quinari (UPQ) e foi encaminhado logo pela manhã desta sexta-feira, 01, com suspeita de Covid-19 ao Pronto-Socorro de Rio Branco (HUERB).

O Iapen afirmou que somente após a realização de um laudo poderá realmente confirmar se a morte se deu em decorrência do Covid-19 ou não. De acordo com informações, o apenado foi avaliado por uma profissional de saúde da Unidade prisional que ao constatar os sintomas, decidiu encaminhá-lo imediatamente ao HUERB.

“O preso foi encaminhado para o Pronto-Socorro com suspeita de Covid-19 hoje de manhã, e infelizmente faleceu no início da noite. Mas quanto ao fato de ele estar de fato contaminado, precisamos aguardar o resultado do exame”, afirmou em nota.

O presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário, Eden Alves Azevedo, emitiu uma nota afirmando que não era de hoje que a associação alertava o Governo do Estado sobre as doenças de trato respiratório e sua fácil proliferação nas prisões do Acre. Segundo ele, o Covid-19 não seria diferente.

“Há pouco menos de 2 semanas alertamos as autoridades da Segurança Pública sobre a possível situação caótica, hoje nos deparamos com essa situação de óbito o que acende a luz vermelha daqui pra frente. Que o Governo do Estado entenda de uma vez por todas que o sistema penitenciário é uma das pastas mais complexas de se tratar e que as condições mínimas para policiais penais, técnicos administrativos e presidiários precisam ser priorizadas”, afirmou em nota.