Homem é encontrado morto em ramal com marcas de agressão e perfurações de faca

Um homem ainda não identificado pela polícia foi encontrado morto com marcas de agressão e perfurações de faca na manhã desta sexta-feira (1°) em uma área de mata localizada no ramal Três Vertente, no km 11, da rodovia AC-10, Estrada de Porto Acre.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o corpo foi encontrado por moradores da região que trafegavam no ramal. O homem tinha perfuração de faca no pescoço, peito, abdômen e braço.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito criminal. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

Moradores não souberam informar sobre o crime, na área impera a lei do silêncio. O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).