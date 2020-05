Governo abre inscrições para o “ConectCultura”, programação de conteúdo na internet

Atendendo uma reivindicação do setor cultural acreano, a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), por meio do Governo do Acre, divulgou nesta quinta-feira, 30, o Edital ConectCultura.

O edital tem por objetivo selecionar projetos artísticos, propostos por entidades de natureza cultural, para a realização de programação com conteúdos virtuais (lives), no período de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Serão selecionadas até duas pessoas jurídicas sem fins lucrativos, com propostas de até R$ 50 mil reais cada uma delas, que deverão publicitar, através de plataforma online, conteúdos que promovam as artes e a cultura, desenvolvidos por artistas, técnicos culturais e fazedores de cultura acreanos.

A medida visa apoiar prioritariamente artistas que se encontram em dificuldades financeiras, devido ao fechamento dos espaços de cultura e de outros estabelecimentos

As inscrições começaram nesta quinta-feira, 30, e encerram no dia 13 de maio de 2020 e serão feita exclusivamente pelo e-mail: [email protected], com copia para [email protected], não sendo sob nenhuma hipótese aceitas inscrições presenciais ou ainda enviadas por fax, a outro e-mail, ou qualquer outra forma distinta das especificadas neste item.

