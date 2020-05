Equipes fazem força-tarefa para entregar UTIs do Into na segunda (4)

Uma primeira etapa da entrega dos 57 novos leitos do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) em Rio Branco deve ser realizada nesta sexta-feira, dia 1º. Mas só a partir da próxima segunda-feira, 4, é que as novas salas estarão completamente disponíveis para os pacientes infectados pela Covid-19. A ação de construir mais 11 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 46 leitos comuns é uma tentativa de desafogar a demanda do Pronto-Socorro e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da capital acreana em meio à pandemia do novo coronavírus.

Os leitos do Into estão sendo adaptados para atender casos de Covid-19. Além das 11 salas de UTI recém-montadas, a unidade ainda terá capacidade para mais 10. Com isso, o Into se torna o terceiro hospital de Rio Branco a se tornar uma unidade de referência no atendimento por coronavírus.

Restam ainda detalhes finais, segundo o governo, mas que nesta sexta os leitos já estrarão prontos. A ideia era que esses leitos tivessem ficado prontos no dia 15 de abril, mas o prazo não pôde ser cumprido devido à espera pelos leitos de UTI. O estado recebeu equipamentos avaliados em mais de R$ 1,4 milhão para abertura dos novos leitos do Into.