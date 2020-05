Disque 100 conforta idosos em isolamento social durante a pandemia

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anunciou um canal exclusivo do Disque 100 para atender idosos em situação de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Ao entrarem em contato com a equipe de atendimento, os idosos receberão informações gerais sobre a pandemia e contarão com acolhimento social para confortá-los. Dessa forma, o canal de atendimento pretende atenuar os problemas do prolongamento do isolamento social causados à população idosa e fornecer orientações e encaminhamentos, quando necessários.

De acordo com a SNDPI, a pessoa idosa é mais suscetível não só aos efeitos da Covid-19, mas também ao isolamento social. Esse afastamento pode levar o idoso a um quadro de profunda tristeza e solidão, sobretudo aqueles que já vivem sozinhos.

O Disque 100 recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos e funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados.