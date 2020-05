Depasa diz que implantação de novo sistema atrasa entrega de contas de água no Acre

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) explicou nesta sexta-feira (1) como ficará a situação dos consumidores que ainda não receberam a conta de água do último mês.

A autarquia diz que o faturamento está sendo processado e as faturas serão entregues no endereço cadastrado no sistema do Depasa. O atraso na entrega não implicará em cobrança e juros ou multas, garante, sem dar prazo ou data para que isso aconteça.

O sistema de faturamento online está temporariamente fora de serviço. Um novo sistema moderno e bem mais funcional será disponibilizado em breve a todos os usuários. “É mais uma iniciativa liderada pelo nosso governador Gladson Cameli, para oferecer um serviço ainda mais eficiente e eficaz aos usuários do Depasa”, disse o diretor-presidente do Depasa, Tião Fonseca, ao anunciar a implantação nova metodologia de atendimento no setor comercial.