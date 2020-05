O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) precisa se aproximar mais da classe política e parar de dar “bom dia a cavalo” todo dia na porta do Palácio da Alvorada. Traduzindo: O presidente não pode negar a política com a conversa mole de que todos os políticos do Congresso são corruptos e que ele á o novo Messias encarnado só porque tem Messias no sobrenome.

Passou 28 como deputado federal vivendo às expensas do Estado brasileiro. Exatamente o que fazem agora os congressistas. É o custo da democracia porque uma ditadura é muito mais cara, custa a liberdade. O povo é que precisa aprender a escolher melhor seus representantes.

Sobre o parar de dá “bom dia a cavalo” é deixar de falar m* todo santo dia, feriados e finais de semana. O ex-presidente Temer, apesar de golpista, também tem qualidades. A inteligência é uma delas: Mandou Bolsonaro se aproximar do Congresso e diminuir a verborragia na porta de casa e do trabalho. Não há Brasil que aguente!

“Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também; os campos estão brancos para a ceifa, mas faltam trabalhadores”. (Jesus, O Nazareno)

. O senador Márcio Bittar (MDB) está fazendo a pajelança entre o Senado e o presidente Jair Bolsonaro.

. Esse é o caminho para a solução de crises.

. Saídas para problemas de uma cidade, Estados e a União só vem através da política; deveriam ensinar nas escolas.

. Com um rastro de mortes como esse como alguém pode roubar dinheiro público adquirindo equipamentos, insumos e medicamentos superfaturados.

. A cobiça não tem limites!

. “Eis que te proponho a vida e a morte; aceita, pois, a vida”. (Êxodos)

. O governador Gladson Cameli (Progressista) tem sido firme no controle a pandemia da Covid-19 no Acre.

. Santa Cataria abriu o comércio indiscriminadamente o estrago está sendo grande!

. “Deus está balançando a figueira”. (Tião Gracindo)

. O Sérgio Moro é como pitbull:

. Não recua!

. Até a mulher dele e os filhos estão sendo ameaçados de morte!

. Nos governos do Lula e da Dilma tinha de tudo, mas não ameaças de mortes a jornalistas, políticos e desafetos.

. Alguém dá notícias da atriz Regina Duarte?

. O Alderian, da equipe de comunicação do governo, faz um belo trabalho!

. Bom dia!